Google добавила игру про динозаврика из Chrome в виджет для iOS

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Dino Runner — это браузерная игра про динозаврика. Пользователи Google Chrome получают к ней доступ при проблемах с интернет-соединением. Но поисковый гигант решил пойти дальше и добавить раннер в виде iOS-виджета.

Новая функция появилась в бета-версии Chrome 91 для iOS. Установив её, владельцы iPhone и iPad могут добавить Dino Runner в качестве виджета на рабочий стол устройства.

К сожалению, разработчики не добавили возможность сыграть в игру прямо из виджета. При клике на него, пользователя перебрасывает на страницу chrome://dino в Google Chrome. А уже на ней вы можете запустить раннер.

Возможно со временем девелоперы добавят возможность запускать игру прямо в виджете. Но пока что функция реализована через своеобразные костыли.

Как сыграть в Dino Runner в виде виджета, если очень сильно хочется?

В App Store есть отличное приложение Steve — Widget Game. Добавив его виджет на рабочий стол, можно скоротать время за игрой прямо на главном экране iPhone или iPad:

Источник: Bleeping Computer