Google добавила в Google Карты AR-навигацию внутри помещений

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Google опубликовала свежий пост в своём блоге. В нём компания рассказала об обновлении Google Карт, которое принесло много интересных нововведений. В том числе и AR-навигацию внутри помещений.

Новая функция дополняет уже представленную ранее функцию Live View. Её поисковый гигант анонсировал ещё в 2020 году.

На данный момент ориентирование в дополненной реальности работает лишь в определённых локациях. В их числе оказались аэропорты, торговые центры, железнодорожные и автовокзалы. Нововведение призвано облегчить перемещение в незнакомых местах.

Если вы садитесь на самолёт или поезд, Live View поможет найти ближайший лифт или эскалатор, выход, платформу и т.д. Стрелочки и сопроводительные указания также укажут вам верный путь. Google

Из прочих ограничений новой функции можно отметить её временное «развёртывание» лишь в части городов США. Но компания уже пообещала расширять географию. Так, уже в ближайшие месяцы улучшенный Live View должен заработать в Токио и Цюрихе.

Источник: Блог Google