Google готовит замену сторонним файлам cookie. Публичное тестирование начнётся уже в следующей версии Chrome

О проекте FLoC впервые заговорили в рамках инициативы Privacy Sandbox, цель которой — создание баланса между интересами рекламодателей и конфиденциальностью пользователей.

FLoC использует алгоритмы машинного обучения для группирования пользователей на основе их активности — например, исходя из истории просмотров. Список посещённых сайтов не покидает браузер. При настройке рекламы используется групповой идентификатор, а не индивидуальный ID.

Последние 2 года команда Google занимается тестированием FLoC. Результаты демонстрируют, что такой подход может быть таким же эффективным, как сторонние файлы cookie. Показатели зависят от алгоритма кластеризации и типа целевой аудитории.

Публичное тестирование FLoC начнется в Chrome 89. Новые возможности в Google Ads станут доступными рекламодателям во втором квартале 2021 года.

Источник: 9to5Google