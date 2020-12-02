Google Карты научились рассказывать о новых заведениях и мероприятиях в городе

Так, в качестве примера работы вкладки, компания показала, как с ее помощью можно узнать об открытии нового заведения поблизости или проведении мероприятия. При этом в ней же можно будет изучить свежие обзоры заведений от местных экспертов, а также тех, кого вы знаете лично.

Ещё одной интересной возможностью вкладки Explore можно назвать связь с любимым кафе или рестораном. Так, например, если вы подписаны на кофейню, а в ней появится новая позиция в меню, то Google Карты оповестят вас об этом. Не до конца, правда, ясно, как подобная функциональность будет реализована в России, но это станет известно лишь со временем.

По словам представителей Google, новая вкладка призвана помочь малому бизнесу. С её помощью локальные компании смогут лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами.

Источник: Блог Google