Google начала устанавливать Fuchsia OS на первые устройства

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Спустя годы ожиданий и слухов, Google наконец-то начала распространять свою новейшую Fuchsia OS на первые серийные устройства. Внезапно, выбор поискового гиганта пал не на смартфон или планшет, а на «умные» дисплеи Nest Hub первого поколения.

Вы не отправляете [пользователям] новую операционную систему каждый день, но сегодня такой день. Петр Хосек технический руководитель проекта Fuchsia OS

По словам представителей Google, процесс перевода устройств с Cast OS на новую операционную систему займёт месяцы. Сначала её получат участники Preview Program, затем обновление доберётся и до остальных.

Журналисты The Verge задались вопросом, какие же цели у новинки от Google. Они подметили, что сам техногигант называл её «операционной системой производственного уровня, безопасной, обновляемой, инклюзивной и практичной».

Напомним, что ранее в мае появилась информация о том, что к разработке Fuchsia OS присоединилась Samsung. Корейскую компанию даже внесли в список авторов проекта.

Источник: The Verge