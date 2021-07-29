Google наконец-то выпустила Jetpack Compose. Этот инструмент ждали 2 года

Google выпустила стабильную версию Jetpack Compose 1.0 — это инструмент, который упростит разработчикам создание интерфейсов в Android с помощью Kotlin.
Jetpack Compose — это аналог SwiftUI для Android. Правда, свой UI-инструмент Google анонсировала раньше — ещё два года назад — но с выпуском затянула.
Разработчики ждали стабильную версию, чтобы интегрировать Jetpack Compose в свои приложения, хотя бета 1.0 вышла ещё в марте.
Что полезного
Jetpack Compose позволяет программисту удобно описывать интерфейсы программ — это экономит время на разработку и сопровождение.
В Jetpack Preview есть две новых полезных фичи:
- Compose Preview визуализирует пользовательские интерфейсы в различных состояниях: в светлой и темной темах, с разными настройками шрифта и так далее.
- Deploy Preview позволяет пушить обновлённый код без необходимости перезапускать приложение.
Что удобно
Фреймворк позволяет интегрировать Jetpack Compose в проекты любым удобным способом. Для этого не нужно переписывать код или совершать какие-то большие переходы.
Как начать работу
Чтобы начать работу с Jetpack Compose, нужно обновить Android Studio Arctic Fox.
Подробная инструкция о том, как начать работу с Jetpack Compose, описана на сайте Android Developers.
Каких функций ждать
Google выложила дорожную карту разработки Jetpack Compose.
В следующем релизе обещают завезти виджеты и поддержку WearOS.
Источник: AndroidPolice