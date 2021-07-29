Google наконец-то выпустила Jetpack Compose. Этот инструмент ждали 2 года

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Google выпустила стабильную версию Jetpack Compose 1.0 — это инструмент, который упростит разработчикам создание интерфейсов в Android с помощью Kotlin.

Jetpack Compose — это аналог SwiftUI для Android. Правда, свой UI-инструмент Google анонсировала раньше — ещё два года назад — но с выпуском затянула.

Разработчики ждали стабильную версию, чтобы интегрировать Jetpack Compose в свои приложения, хотя бета 1.0 вышла ещё в марте.

Что полезного

Jetpack Compose позволяет программисту удобно описывать интерфейсы программ — это экономит время на разработку и сопровождение.

В Jetpack Preview есть две новых полезных фичи:

Compose Preview визуализирует пользовательские интерфейсы в различных состояниях: в светлой и темной темах, с разными настройками шрифта и так далее.

визуализирует пользовательские интерфейсы в различных состояниях: в светлой и темной темах, с разными настройками шрифта и так далее. Deploy Preview позволяет пушить обновлённый код без необходимости перезапускать приложение.

Что удобно

Фреймворк позволяет интегрировать Jetpack Compose в проекты любым удобным способом. Для этого не нужно переписывать код или совершать какие-то большие переходы.

Как начать работу

Чтобы начать работу с Jetpack Compose, нужно обновить Android Studio Arctic Fox.

Подробная инструкция о том, как начать работу с Jetpack Compose, описана на сайте Android Developers.

Каких функций ждать

Google выложила дорожную карту разработки Jetpack Compose.

В следующем релизе обещают завезти виджеты и поддержку WearOS.

Источник: AndroidPolice