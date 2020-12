Google назвала лучшее Android-приложение 2020 года по версии пользователей

В числе претендентов на лидирующую позицию можно найти приложения для управления стрессом Stress Control Norbu и Grid Diary, менеджер задач Timecap и различные фото и видеоредакторы. В общем-то, один только этот список претендентов показывает, что люди в 2020 году были сильно заняты собственным эмоциональным состоянием и различного рода творчеством.

Вместе с лучшим приложением, Google также назвала и лучшую игру по мнению пользователей. Ей оказалась My Talking Tom Friends — своеобразный тамагочи, в основу которого легли персонажи популярных приложений My Talking Tom, My Talking Angela и т.д.

Стоит отметить, что поисковый гигант также выпускает различные подборки под названием «Выбор редакции». Они появляются без особой привязки к началу-концу года и выходят периодически, сами по себе.

Источник: Google