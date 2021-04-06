Google отбилась от многомиллиардного иска Oracle, связанного с Java

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Накануне, 5 апреля 2021 года, Верховный суд США вынес решение по иску компании Oracle к Google. Причиной почти 11-летнего разбирательства стала претензия по использованию Java API поисковым гигантом при разработке Android.

По мнению суда, действия Google подпадают под определение «добросовестного использования» (fair use). Так, 11 500 строк кода, взятых у Oracle, составляют всего лишь 0,4% от общего размера всех исходников Java API, пишет The Verge.

При этом высшая инстанция отметила, что Google воспользовалась чужими наработками для создания совершенно другой, новой системы. С её помощью разработчики Android способствовали эволюционному развитию компьютерных программ и отрасли.

Важно понимать, что это далеко не первое решение, вынесенное судом по данному делу. Ещё в 2012 году Фемида встала на сторону поискового гиганта. Но тогда Oracle подала апелляцию и добилась отмены решения. После двух апелляций разработчиков Java и нескольких смен тактик Google, 5 апреля Верховный суд США всё же вынес своё решение.

Если бы Google проиграла дело, то Oracle могла получить от компании 8,8 млрд долларов.

Источник: The Verge