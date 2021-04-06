Google отбилась от многомиллиардного иска Oracle, связанного с Java

Google отбилась от многомиллиардного иска Oracle, связанного с Java

Новости,
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Доказав, что обращалась к наработкам компании в пределах «добросовестного использования».

Накануне, 5 апреля 2021 года, Верховный суд США вынес решение по иску компании Oracle к Google. Причиной почти 11-летнего разбирательства стала претензия по использованию Java API поисковым гигантом при разработке Android.

Источник: Unsplah

По мнению суда, действия Google подпадают под определение «добросовестного использования» (fair use). Так, 11 500 строк кода, взятых у Oracle, составляют всего лишь 0,4% от общего размера всех исходников Java API, пишет The Verge.

При этом высшая инстанция отметила, что Google воспользовалась чужими наработками для создания совершенно другой, новой системы. С её помощью разработчики Android способствовали эволюционному развитию компьютерных программ и отрасли.

Важно понимать, что это далеко не первое решение, вынесенное судом по данному делу. Ещё в 2012 году Фемида встала на сторону поискового гиганта. Но тогда Oracle подала апелляцию и добилась отмены решения. После двух апелляций разработчиков Java и нескольких смен тактик Google, 5 апреля Верховный суд США всё же вынес своё решение.

Если бы Google проиграла дело, то Oracle могла получить от компании 8,8 млрд долларов.

Источник: The Verge

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