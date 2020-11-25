Google Pay могут вынудить интегрировать систему «Мир» при помощи нового закона

Инициатива была создана из-за желания помочь ряду россиян, которые не могут осуществить бесконтактную оплату, используя условный Google Pay в связке со своей картой «Мир». При этом претензии у вице-спикера есть и к разработчикам мобильных операционных систем.

В отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой «Мир», отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платёжной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы. В настоящее время уже подготовлены законодательные изменения, обязывающие поставщика платёжного приложения обеспечивать интеграцию с национальной платёжной системой «Мир», которые решат эту проблему. Николай Журавлев , Вице-спикер Совета Федерации

Стоит отметить, что по словам сенатора, документ нового законопроекта всё ещё не внесен на рассмотрение в Госдуму.

Источник: ТАСС