Google перестал обновлять приложения для iOS после появления в App Store ярлыков конфиденциальности

С 8 декабря 2020 года действует новая политика App Store, которая обязывает разработчиков рассказывать, какие данные собирают их приложения. Дополнительная информация вносится постепенно, вместе с очередным апдейтом.

7 декабря, за день до вступления правил в силу, Google обновила сразу 15 своих приложений. С тех пор основные приложения на iOS не обновляются. При этом на Android апдейты выходили уже не один раз, в том числе для таких крупных сервисов, как Google Maps, Google Duo, Gmail и YouTube.

Журналисты издания TechCrunch изучили ситуацию с выпуском обновлений гугловских приложений и пришли к выводу, что не всё так однозначно. Вот основные моменты:

Google всё-таки обновила два приложения после 8 декабря: Google Slides 14 декабря и Socratic by Google 15 декабря. Однако в них не было ярлыков конфиденциальности, несмотря на то, что правила на тот момент уже действовали.

Google — не единственная компания, в приложениях которой нет ярлыков конфиденциальности. У Amazon и Pinterest тоже до сих пор не прописана информация о сборе пользовательских данных.

Google, как и другие компании, замораживает работу с кодом с конца декабря до начала января, чтобы не создавать серьёзные проблемы в новогодние праздники.

Кроме того, представители Google сообщили изданию TechCrunch, что компания не выступает против введения ярлыков конфиденциальности в App Store и планирует выполнить требования на этой или на следующей неделе.

Источники: MacRumors, TechCrunch