Google перестанет использовать индивидуальные данные пользователей для продажи рекламы

Google перестанет использовать индивидуальные данные пользователей для продажи рекламы

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Неужели рекламный рынок ждут большие изменения?

В прошлом году Google заявила о намерении «убить» сторонние cookie до 2022 года. Тогда у многих пользователей закрались сомнения: а не планирует ли компания просто придумать собственную альтернативу технологии? Оказалось, что нет.

Интересно, как на решение Google отреагируют партнёры компании? / Источник: Unsplash

Сегодня мы даём ясно понять, что после постепенно удаления сторонних cookie, мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания людей, просматривающих веб-страницы. Также мы не будем использовать их в наших продуктах.

Google

Google объявила, что вместо использования «индивидуальности» пользователей для продажи рекламы, она займётся «групповым трекингом». Его, по словам компании, более чем достаточно для нужд рекламодателей.

Ars Technica приводит в качестве примера продажу смартфонов. Так, если вы хотите найти покупателей для своего нового телефона, вам достаточно показать рекламу лишь «людям, которые интересуются телефонами».

В конечном итоге Google хочет создать трекинг систему внутри Chrome, основанную на машинном обучении. С её помощью компания намерена разделять людей по интересам. Например, «любители классической музыки», «фанаты Твин Пикса» и так далее.

Источник: Блог Google