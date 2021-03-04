Google перестанет использовать индивидуальные данные пользователей для продажи рекламы

В прошлом году Google заявила о намерении «убить» сторонние cookie до 2022 года. Тогда у многих пользователей закрались сомнения: а не планирует ли компания просто придумать собственную альтернативу технологии? Оказалось, что нет.

Сегодня мы даём ясно понять, что после постепенно удаления сторонних cookie, мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания людей, просматривающих веб-страницы. Также мы не будем использовать их в наших продуктах. Google

Google объявила, что вместо использования «индивидуальности» пользователей для продажи рекламы, она займётся «групповым трекингом». Его, по словам компании, более чем достаточно для нужд рекламодателей.

Ars Technica приводит в качестве примера продажу смартфонов. Так, если вы хотите найти покупателей для своего нового телефона, вам достаточно показать рекламу лишь «людям, которые интересуются телефонами».

В конечном итоге Google хочет создать трекинг систему внутри Chrome, основанную на машинном обучении. С её помощью компания намерена разделять людей по интересам. Например, «любители классической музыки», «фанаты Твин Пикса» и так далее.

Источник: Блог Google