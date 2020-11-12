Хранение фотографий в высоком качестве в Google Photos перестанет быть бесплатным

Новые условия начнут действовать с 1 июня 2021 года. После этой даты при превышении лимита в 15 ГБ за хранение фотографий придётся платить. Файлы, загруженные до 1 июня, учитываться не будут.

Владельцы смартфонов Pixel по прежнему смогут загружать файлы в высоком качестве бесплатно и без ограничений.

Кстати, Apple давно предоставляет дополнительные гигабайты в облачном хранилище только за подписку. Так что такой шаг от Google может быть связан с продвижением собственного подписочного сервиса Google One.

Источник: The Verge