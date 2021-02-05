Google планирует добавить в Android защиту от отслеживания. Как в iOS, но не такую жёсткую

Источники Bloomberg сообщают, что Google изучает возможность внедрить на Android функцию защиты от отслеживания. Внутри компании обсуждают, как можно ограничить сбор данных, но сделать это менее жёстко, чем на iOS и iPadOS.

Главная задача Google — сбалансировать растущие требования пользователей в плане конфиденциальности с финансовыми потребностями разработчиков и рекламодателей. По словам источников, сейчас компания занимается сбором мнений всех заинтересованных сторон.

Годовой объём продаж цифровой рекламы Google превышает 100 млрд долларов. Поэтому компания заинтересована в том, чтобы и дальше помогать партнёрам получать доход за счёт таргетинга рекламы на пользователей устройств на Android и измерения эффективности маркетинговых активностей.

Напомним, Apple уже озаботилась сохранением конфиденциальности и добавила в iOS и iPadOS функцию App Tracking Transparency. Благодаря ей приложения при первом запуске спрашивают у пользователя разрешение на отслеживание действий в других приложениях и на веб-сайтах. Это нововведение потрясло индустрию. Особенно резко отреагировала компания Facebook, представители которой обвинили Apple в угнетении малого и среднего бизнеса, зарабатывающего в том числе благодаря персонализированной рекламе в социальных сетях.

Источник: Bloomberg