Google представила Android 12 с совершенно новым пользовательским интерфейсом

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В рамках Google I/O 2021 компания Google представила Android 12. Как и предсказывали утечки, мы получили по-настоящему изменившуюся внешне мобильную операционную систему.

Новый дизайн Android получил название Material You. В его основу легли три пункта: “Более персональный” и “Приватный и защищённый” и “Вместе лучше”.

Изменения коснулись не только внешнего вида, но и отдельных анимаций. Так, при выводе смартфона из «спящего режима» нажатием клавиши блокировки, экран смартфона «загорается» с места, где эта самая кнопка находится физически.

Вдохновением для форм отдельных элементов Android 12 послужили гаджеты самой Google. Например, виджет погоды напоминает «умную» колонку компании:

Что же касательно персонализации, то мобильная ОС может менять цветовой акцент. Он зависит от того, какие обои установил пользователь. Основные цвета будут использоваться в меню уведомлений, экране блокировки, меню управления громкостью и т.д.

Изменениям подверглись и целые «куски» системы. Так, та же область с уведомлениями стала легче за счёт того, что в ней осталось лишь пара базовых настроек.

Первая публичная бета Android 12 доступна уже сегодня. Попробовать её могут владельцы некоторых смартфонов Google Pixel, Xiaomi, OnePlus и множества других вендоров.

Ниже вы можете посмотреть трейлер-презентацию новой версии Android:

Источник: Google