Google представила новый инструмент для безопасного поиска — «быстрое» удаление истории

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Сегодня Google представила новую функцию, которая позволяет удалять историю поиска за последние 15 минут.

Сейчас эта возможность доступна только в приложении Google для iOS. В конце этого года она выйдет и для Android.

Если доверяете Google, можно больше не пользоваться режимом инкогнито для поиска ответов на странные вопросы или ещё для чего-нибудь.

А если вы не хотите удалять историю поиска, но хотите защитить её от посторонних глаз, можете установить пароль — эту функцию Google завезла в мае.

Источник: Блог Google