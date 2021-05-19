Google Project Starline: «голографический» видеочат с максимальным эффектом присутствия собеседника

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Накануне вечером прошло открытие конференции Google I/O 2021. На нём поисковый гигант показал много чего интересного: новейшие разработки в поиске и искусственном интеллекте, Android 12, новый «язык дизайна» Material You.

Но одним из самых интересных анонсов оказался Project Starline. Если говорить кратко, то это «голографический Zoom».

Что такое Project Starline?

Это набор хардверных и программных технологий, с помощью которых пользователи могут общаться через голографическую видеосвязь.

Представьте, что смотрите сквозь своеобразное магическое окно. И через это окно вы видите другого человека: в натуральную величину и полноценном трёхмерном измерении. Вы можете максимально натуралистично общаться, жестикулировать, установить контакт. Google

Как устроена технология?

Точных данных Google не опубликовала. Известно лишь, что техногигант объединил свои наработки в компьютерном зрении, машинном обучении, пространственном звуке и компрессии в реальном времени.

Вместе с тем компани разработала «революционный» дисплей, создающий ощущение объёма и глубины без необходимости использовать дополнительные очки или шлемы.

Как оформить заказ на Project Starline?

Пока что никак. Google установила наборы проекта в нескольких своих офисах. Но представители компании уже заявили, что видят будущее виртуального общения именно таким, каким его показывает Project Starline.

Также ИТ-гигант пообещал поделиться новыми подробностями о новинке до конца 2021 года.

Источник: Блог Google