Google прекращает разработку VR-приложения Tilt Brush. Его исходный код уже доступен на GitHub

Основная функция приложения Tilt Brush — трёхмерное рисование в виртуальной реальности. Google приобрела этот проект в 2015 году после запуска для HTC Vive и Oculus Rift. За прошедшие годы разработчики добавили новые возможности. Среди них — поддержка многопользовательских игр и набор инструментов для использования созданных рисунков в качестве анимации.

Спустя 6 лет после приобретения Google прекращает разработку Tilt Brush. Теперь код приложения доступен на GitHub. Правда, некоторые функции пришлось удалить из-за лицензионных ограничений. Но Google оставила подробные инструкции, как их вернуть.

Несмотря на изменение статуса проекта, Tilt Brush останется во всех магазинах приложений для VR. Но дальнейшей поддержкой будет заниматься сообщество. Это неплохой компромисс полному закрытию проекта, возможностями которого пользуется много людей.

Источник: The Verge