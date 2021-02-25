Google профинансирует повышение безопасности ядра Linux

Linux Foundation, некоммерческий консорциум развития Linux, объявил о том, кто компания Google будет финансировать сопровождение механизмов защиты ядра и работы по усилению его безопасности. Для решения этих задач на полный рабочий день трудоустроены два специалиста — Густаво Сильва (Gustavo Silva) и Натан Ченслор (Nathan Chancellor).

Эта инициатива связана с результатами недавнего опроса участников проектов с открытым исходным кодом. Исследование выявило необходимость дополнительной работы по поддержанию и повышению безопасности открытого ПО, в том числе ядра Linux.

Опрос проводили Лаборатория инновационных наук Гарварда и OpenSSF — новый проект, призванный объединить ведущих представителей индустрии для повышения безопасности открытого ПО. В числе учредителей OpenSSF — GitHub, Google, IBM, Microsoft, Red Hat, а участниками проекта стали GitLab, Intel, Uber, VMware и другие компании.

Источник: Linux Foundation