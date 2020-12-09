Google сделала проект новой ОС Fuchsia более открытым — присоединиться к разработке может каждый

Google сообщила о расширении открытой модели разработки операционной системы Fuchsia. Теперь в разработке могут принимать участие не только сотрудники компании, но и представители сообщества.

Чтобы сторонним разработчикам было удобнее следить за проектом и присылать свои изменения, сотрудники Google ввели в строй публичные списки рассылки и систему отслеживания ошибок. Также в публичном доступе появилась дорожная карта Fuchsia, которая поможет понять направление и приоритеты развития операционной системы. Механизмы принятия решений описаны в общедоступной модели управления проектом.

Из опубликованной дорожной карты видно, что среди первичных задач отмечена разработка фреймворка для драйверов устройств, которые можно будет обновлять отдельно от ядра системы. Также в приоритете улучшение производительности файловых систем и расширение средств ввода для людей с ограниченными возможностями.

Fuchsia — проект с открытым исходным кодом, целью которого является разработка универсальной операционной системы. Впервые о нём стало известно более 4 лет назад. В основе новой ОС — микроядро Zircon, основанное на наработках проекта LK, который был расширен для применения на устройствах различного класса, включая смартфоны, компьютеры и потребительскую технику.

Источник: OpenNET