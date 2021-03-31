Google собирает в 20 раз больше телеметрии Android-пользователей, чем Apple на iOS

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Профессор Дуглас Дж. Лейт из Тринити-колледжа в Дублине провёл свежее исследование. В нём он изучил уровень «слежки» Apple и Google за iOS и Android-пользователями соответственно. И хоть обе компании очень часто собирали телеметрию, поисковый гигант всё же смог отличиться даже на фоне купертиновцев.

Так, если Apple в первые 10 минут после включения iPhone передавала около 42 КБ пользовательских данных, то Pixel за тот же срок умудрялся отправлять около 1 МБ. Далее смартфон от Google также отправлял по 1 МБ собранных данных каждые 12 часов, в то время как яблочная компания собирала лишь по 52 КБ.

Лейт также собрал в одной таблице все данные, которые обе операционные системы отправляют даже тогда, когда пользователь не вошёл в учётную запись:

Специалист подытожил своё исследование следующими выводами:

Google собирает примерно в 20 раз больше данных телеметрии, чем Apple.

Apple и Google могут использовать телеметрию для связи физических устройств с личными данными — теми самыми, которые обе компании используют в рекламных целях.

Собранная телеметрия позволяет создателям мобильных операционных систем тречить местоположение пользователей на основе IP-адресов.

На данный момент существует очень мало средств (если они вообще есть), чтобы остановить вес этот сбор данных ИТ-гигантами.

Источник: The Record