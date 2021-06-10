Google сократила время разработки чипов с нескольких месяцев до 6 часов

Поделиться

В 2020 году Google впервые объявила о том, что экспериментирует с искусственным интеллектом при разработке компьютерных чипов. Сейчас же компания опубликовала результаты соответствующего исследование в журнале Nature.

Специалисты Google Research добились удивительных показателей, применяя технологию ИИ. Так, разработанным в компании алгоритмам понадобилось всего 6 часов, чтобы спроектировать чипы, которые были либо схожи, либо даже более эффективны, чем созданные людьми варианты. При этом у люди потратили на разработку чипов месяцы.

Как это всё работает?

В Google рассказали, что превратили проектирование чипов в игру. Компоненты в ней выступают в качестве фишек, а холст, на котором они расположены, обозначили как игровой стол.

«Победа» вручалась той модели, которая покажет максимальную производительность итогового чипа. Для оценки этого показателя использовались метрики, основанные на референсных наборах данных о размещении 10 000 фишек.

А есть ещё какие-то плюсы, кроме скорости?

Представители поискового гиганта заявили, что новый метод не только экономит время, но также повышает качество разработки.

При этом в самой Google его уже «приняли на вооружение». Например, искусственный интеллект использовали при производстве блока обработки тензорных данных последнего поколения.

Источник: ZDNet