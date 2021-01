«Google Сообщения» прекратят свою работу на несертифицированных Android-смартфонах

Энтузиасты с ресурса XDA-Developers опубликовали результаты своего небольшого расследования. Они, покопавшись в исходниках приложения «Google Сообщения» версии 7.2.203 для Android, обнаружили, что уже в конце марта оно перестанет работать на несертифицированных Android-смартфонах.

По крайней мере, это следует из кусочка кода, найденного во «внутренностях» приложения:

<string name="ip_compliance_warning_message">On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.</string>

Представители Google не дали комментариев с объяснением причины принятия такого решения. Специалисты, копавшиеся в APK-файле, предположили, что это может быть связано с внедрением нового протокола RCS. Невозможность обеспечить полноценную защиту на «серых» смартфонах в конечном итоге могла стать толчком к радикальным мерам.

Источник: XDA-Developers