Google Translate переводит «Thank you, Mr President» как «Спасибо, Владимир Владимирович»

Пользователи сети обнаружили странное поведение переводчика Google, сообщает РИА Новости. Если перевести фразу «Thank you, Mr President» на русский язык, то сервис выведет результат «Спасибо, Владимир Владимирович». Находка начала набирать особенную популярность после вчерашней прямой линии президента, пишет издание.

Что интересно, необычный перевод работает лишь в случае полного сохранения исходной пунктуации. Если же поставить точку после слова «Mr» или изменить что-либо ещё, Google Translate переводит фразу дословно.

Отметим, что на момент написания материала, представители Google никак не прокомментировали ситуацию.

Источник: РИА Новости