Google удалила видеоплеер с поддержкой формата .ASS из магазина Google Play

Разработчик из Чехии Марсель Допита опубликовал пост, в котором рассказал о проблемах с Google Play. По его словам, магазин приложений разглядел в его видеоплеере «контент сексуального характера и с непристойной лексикой» и удалил его.

К своему посту, Допита прикрепил скриншот с сообщением от Google. На нём можно увидеть, что у поискового гиганта возникли претензии к субтитрам, поддерживаемым плеером. В их числе оказался и формат .ASS, что в переводе на русский означает «пятую точку».

Сам разработчик отметил, что его приложение использует ExoPlayer, поддерживающий формат SubStationAlpha. Он, в свою очередь, представлен расширениями .SSA и .ASS.

Автор приложения также отметил, что ExoPlayer является частью библиотеки Google. Это вызвало у него отдельные вопросы касательно блокировки в Google Play.

Допита уже отправил апелляцию к Google. И, судя по его же комментарию под постом, в конечном итоге поисковый гигант вернул приложение в свой магазин.

Источник: GitHub / Marcel Dopita