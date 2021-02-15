Google увеличит число «читаемых» вкладок в Chrome

Эксперты ресурса XDA-Developers обнаружили новую функцию Chrome, тестируемую Google. Оказывается, поисковый гигант разработал простой способ увеличить число читаемых вкладок в браузере, не прибегая к уменьшению их размера.
Вместо топорного и не совсем юзерфрендли решения, компания решила внедрить обыкновенную «карусель» в области открытых вкладок. В результате, пользователю достаточно прокрутить колёсико мышки, чтобы получить доступ к скрывшимся от глаз страницам.
Как включить новую функцию у себя?
- Убедиться, что на компьютере установлен Google Chrome 88 или новее.
- Ввести в адресную строку:
chrome://flags/#scrollable-tabstrip.
- Сменить в выпадающем меню Disabled на Enabled.
Источник: XDA-Developers