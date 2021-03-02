Google вынудят раскрыть детальную информацию о поисковых запросах

Правительство США попросило Google раскрыть детальные данные о том, как работала и монетизировалась поисковая система компании в определённый период. Запрос связан с делом о монополии интернет-гиганта, пишет BNN Bloomberg.

Министерство юстиции Соединённых Штатов попросило предоставить доступ к поисковым результатам в США за несколько дней в феврале 2015 и 2020 годов. Для этого министерство объединилось с несколькими генеральными прокурорами страны.

Также от дочернего подразделения Alphabet Inc. требуют поделиться различной информацией о рекламных объявлениях в эти дни.

На предоставление всех необходимых правительству сведений Google было дано 30 дней. Сама компания продолжает отрицать любые обвинения. В ответ на них она заявляет, что пользователям не мешают переходить на сервисы конкурентов. А свой успех поисковый гигант объясняет использованием передовых технологий.

Источник: BNN Bloomberg