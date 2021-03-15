Google выпустила Chrome OS 89 в честь 10-летия операционной системы

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В блоге Google появилась страница, посвящённая первому юбилею «компьютерной» операционной системы компании — Chrome OS. На ней можно узнать историю проекта, о его достижениях в наши дни и о том, какие планы на неё у поискового гиганта в будущем.

Вместе с тем Google также выпустила новую версию системы — Chrome OS 89. И там явно есть на что посмотреть.

Phone Hub

В обновлённой операционной системе появился встроенный центр управления Android-смартфоном. Через него можно посмотреть последние открытые вкладки на телефоне, уровень его заряда, сигнала связи, а также отвечать на входящие сообщения — и всё это прямо с ноутбука на Chrome OS.

Wi-Fi Sync

Эта функция позволит забыть о проблемах подключения новых Chromebook к используемой Wi-Fi сети. Если вы используете один Google Аккаунт и на ноутбуке, и на Android-смартфоне, то тогда устройство на Chrome OS автоматически подключится к Wi-Fi, к которому уже подключён телефон.

«Прокаченный» инструмент для создания скриншотов

Теперь не нужно запоминать различные комбинации клавиш, чтобы делать скриншоты и скринкасты — для этого в Chrome OS 89 появилось полноценное меню. Появился и встроенный редактор скриншотов.

Прочие нововведения

теперь важные файлы можно «закреплять» в панели рядом с меню быстрого запуска;

буфер обмена научился запоминать до пяти последних объектов, при этом также появилась возможность вставить за раз сразу несколько объектов оттуда;

«прокачали» виртуальные рабочие столы и т.д.

Источник: Блог Google

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