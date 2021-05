Google выпустила инструмент для написания скриптов на JavaScript вместо Bash

Поделиться

Компания Google представила новый пакет-надстройку для child_process . С его помощью разработчики смогут создавать новые скрипты, используя для этого более привычный JavaScript вместо «традиционного» Bash.

Пример скрипта

#!/usr/bin/env zx await $`cat package.json | grep name` let branch = await $`git branch --show-current` await $`dep deploy --branch=${branch}` await Promise.all([ $`sleep 1; echo 1`, $`sleep 2; echo 2`, $`sleep 3; echo 3`, ]) let name = 'foo bar' await $`mkdir /tmp/${name}`

На примере этого скрипта можно понять как синтаксис, так и саму суть Google ZX.

Как установить?

Выполнить в Терминале команду npm i -g zx

Что дальше?

Сами скрипты можно писать в файле формата .mjs . В таком случае их можно будет использовать на верхнем уровне.

Если же вы предпочитаете .js-расширение , то скрипт стоит обернуть во что-то наподобие void async function () {...}() .

Также нужно добавить в начало скрипта следующий шебанг: #!/usr/bin/env zx

Как запустить скрипт?

Запуск скрипта происходит одним из двух способов.

Первый:

chmod +x ./script.mjs ./script.mjs

Второй:

zx ./script.mjs

При использовании zx через bin или шебанг, все $ , cd , fetch и прочие можно использовать без импорта.

Примеры команд и более подробную информацию можно найти в репозитории проекта на GitHub, перейдя по ссылке.

Источник: GitHub/Google