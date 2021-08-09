Google выпустила Translatotron 2 — улучшенный ИИ для синхронного перевода устной речи. Теперь его нельзя использовать для дипфейка

Translatotron — это ИИ-алгоритм от Google AI, который синхронно переводит устную речь с одного языка на другой. Для этого ему не нужно использовать текстовую расшифровку, как это делают классические алгоритмы.
Первую версию ИИ Translatotron представили в мае 2019 года.
Раньше можно было создать дипфейк с помощью технологии
В первой версии Translatotron был один существенный недостаток — технологией можно было злоупотреблять для создания дипфейков.
Дело в том, что Translatotron умеет генерировать голос для озвучки переведённых фраз. Этой функцией могли воспользоваться мошенники.
Теперь так не получится
В Translatotron 2 разработчики решили проблему злоупотребления возможностями алгоритма.
Теперь ИИ сохраняет оригинальный голос говорящего. Это затрудняет создание дипфейков с помощью Translatotron.
Что ещё нового
За 2 года Google улучшила качество перевода и «естественность» речи. Например, в озвучке стало гораздо меньше помех и зажёванных слов.
Ещё мощно прокачали производительность алгоритма.
Источник: MarkTechPost
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