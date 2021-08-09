Google выпустила Translatotron 2 — улучшенный ИИ для синхронного перевода устной речи. Теперь его нельзя использовать для дипфейка

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Translatotron — это ИИ-алгоритм от Google AI, который синхронно переводит устную речь с одного языка на другой. Для этого ему не нужно использовать текстовую расшифровку, как это делают классические алгоритмы.

Первую версию ИИ Translatotron представили в мае 2019 года.

Раньше можно было создать дипфейк с помощью технологии

В первой версии Translatotron был один существенный недостаток — технологией можно было злоупотреблять для создания дипфейков.

Дело в том, что Translatotron умеет генерировать голос для озвучки переведённых фраз. Этой функцией могли воспользоваться мошенники.

Теперь так не получится

В Translatotron 2 разработчики решили проблему злоупотребления возможностями алгоритма.

Теперь ИИ сохраняет оригинальный голос говорящего. Это затрудняет создание дипфейков с помощью Translatotron.

Что ещё нового

За 2 года Google улучшила качество перевода и «естественность» речи. Например, в озвучке стало гораздо меньше помех и зажёванных слов.

Ещё мощно прокачали производительность алгоритма.

Послушать примеры перевода →

Источник: MarkTechPost

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