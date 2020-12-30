Google закрывает ещё один сервис — Cloud Print

О планах отключить Cloud Print стало известно ещё в 2019 году. И вот этот момент наступает. С 31 декабря 2020 года сервис перестанут поддерживать, а с 1 января 2021 года он перестанет работать на всех ОС.

Google запустила Cloud Print в 2010 году. Он был нужен, чтобы упростить печать документов с разных устройств. С помощью Cloud Print можно было настроить виртуальный принтер, чтобы, например, отправлять документы на печать со смартфона. Теперь придётся пользоваться другими способами.

Источник: Engadget