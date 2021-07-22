Google запустила функцию Backup by Google One. Теперь на Android можно будет в один клик восстановить все данные 

Поделиться

Вчера Google представила новую систему резервного копирования в Android-устройствах — Backup by Google One.

Раньше так

До вчерашнего дня в Android была встроена система резервного копирования. Она позволяла бэкапить и восстанавливать данные приложений, SMS-сообщения, историю звонков, контакты, настройки устройства, включая сети Wi-Fi и пароли, обои, настройки дисплея (яркость и сон), настройки языка, а также настройки даты и времени.

Теперь так

Резервное копирование от Google One считается более обширным и, главное, «унифицированным». Это решение дополнительно может резервировать фотографии, видео и сообщения MMS и для этого не понадобится дополнительного приложения, как сейчас.

Google One и раньше был доступен на Android — но в качестве отдельного приложения. Теперь система будет встроена в настройки и станет функцией резервного копирования по умолчанию.

Когда и для кого

Google One сегодня начнут развёртывать на устройствах под управлением Android 8.0. Компания предоставит более подробную информацию по мере более широкого запуска.

Источник: 9to5Google