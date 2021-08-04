Google запустила новый сервис авторизации One Tap. Он упростит вход через аккаунт Google на сайтах

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Google выпустила новое семейство API для авторизации под названием Google Identity Services, которое объединяет в себе несколько приложений для авторизации через аккаунт Google.

Набор API включает в себя улучшенный метод «Войти с помощью Google» и новинку — One Tap, которая позволяет залогиниться через Google одним касанием.

Подробнее об обоих способах — в презентации Google Identity Services:

Новый метод — One Tap

В отличие от обычной кнопки «Войти с помощью Google», которая перенаправляет на страницу авторизации One Tap позволит залогиниться прямо на текущей странице.

Снизу вылезет уведомление с предложением авторизоваться через One Tap. Google говорит, что по результатам тестов так гораздо удобнее.

Для разработчиков

Google утверждает, что усердно работала над упрощением использования нового API Identity Services.

Для интеграции потребуется минимум кода: статичный HTML-сниппет и несколько строчек на JavaScript.

Чтобы начать внедрение Google Identity Services, перейдите на сайт Google для разработчиков — там вы найдёте всю необходимую техническую документацию.

Помощь по работе с API можно найти на Stack Overflow по тегу Google-signin.

Источник: Блог Google