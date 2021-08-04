Google запустила новый сервис авторизации One Tap. Он упростит вход через аккаунт Google на сайтах

Google запустила новый сервис авторизации One Tap. Он упростит вход через аккаунт Google на сайтах

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Обложка: Google запустила новый сервис авторизации One Tap. Он упростит вход через аккаунт Google на сайтах

Google выпустила новое семейство API для авторизации под названием Google Identity Services, которое объединяет в себе несколько приложений для авторизации через аккаунт Google.

Набор API включает в себя улучшенный метод «Войти с помощью Google» и новинку — One Tap, которая позволяет залогиниться через Google одним касанием.

Подробнее об обоих способах — в презентации Google Identity Services:

Новый метод — One Tap

В отличие от обычной кнопки «Войти с помощью Google», которая перенаправляет на страницу авторизации One Tap позволит залогиниться прямо на текущей странице.

Уведомление внизу страницы от One Tap с предложение залогиниться с помощью Google

Снизу вылезет уведомление с предложением авторизоваться через One Tap. Google говорит, что по результатам тестов так гораздо удобнее.

Для разработчиков

Google утверждает, что усердно работала над упрощением использования нового API Identity Services.

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Для интеграции потребуется минимум кода: статичный HTML-сниппет и несколько строчек на JavaScript.

Чтобы начать внедрение Google Identity Services, перейдите на сайт Google для разработчиков — там вы найдёте всю необходимую техническую документацию.

Помощь по работе с API можно найти на Stack Overflow по тегу Google-signin

Источник: Блог Google 

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