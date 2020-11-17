Хакер из «Культа мёртвой коровы» стал главой службы безопасности Twitter

Пейтер Затко, более известный под ником Mudge, займётся в команде соцсети самым широким спектром задач: от решения различных технических вопросов до работы над проблемой распространения дезинформации внутри Twitter. При этом, согласно имеющимся данным, полный переход экс-хакера в компанию займёт от 45 до 60 дней — именно столько времени уйдёт на его «полную проверку».

По мнению бывших коллег Затко, он является одним из немногих специалистов, у которого есть шансы исправить сложившуюся внутри Twitter ситуацию по части безопасности.

Я не знаю, может ли кто-нибудь «починить» безопасность Twitter, но он [Затко] находится в верхней части моего списка. Дэн Кауфман , Глава лаборатори ATAP в Google

Напомним, что Пейтер Затко получил широкую известность ещё в прошлом веке, будучи одной из ключевых фигур образованной в 1980-х хакерской группировки «Культ мёртвой коровы». До перехода в Twitter он работал над спецпроектом в Google и курировал выдачу грантов для проектов по кибербезопасности в Агентстве перспективных исследований и проектов в области обороны Пентагона.

Источник: NBC