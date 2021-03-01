Хакер перехватил звонок жертвы в техподдержку Apple и украл все деньги с её карты

Жительница США Донна Френсис стала жертвой хакера, перехватившего контроль над iPhone девушки. В результате злоумышленнику удалось перевести все деньги с её банковской карты, пишет AppleInsider.

Началось всё с того, что девушка позвонила в Apple. Сотрудник на другом конце трубки записал её данные, а затем переадресовал звонок на другого «специалиста».

Новый собеседник заявил, что девушку ограбили «хакеры из России и Китая», сняв с её карты 5 тыс долларов (370 тыс рублей). Для того, чтобы помешать им, мужчина предложил Донне Френсис установить на её iPhone специальное приложение.

В итоге девушка согласилась, после чего «сотрудник» Apple зашёл в банковское приложение. Объяснил он это тем, что «они [хакеры] похищают деньги отсюда». Практически мгновенно он перевёл все деньги жертвы с карты и закончил общение.

Девушка уже обратилась за помощью в ФБР. Представители банка сообщили, что они не могли остановить операцию, так как всё выглядело максимально обыденно — словно Френсис сама переводила деньги злоумышленнику.

Источник: AppleInsider