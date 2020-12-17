Хакер взломал автопилот Tesla и взглянул на мир его «глазами»

Пользователь Twitter под ником green опубликовал серию постов, в которых рассказал об успешном обходе ограничений Tesla. Он смог заполучить полный доступ к функции автопилота, в результате чего увидел работу нейросети компании в реальном времени. Также он нашёл частички неиспользуемого кода, которые могут намекать на будущие функции в системе самоуправления автомобилей Tesla.

Хакер показал и то, как выглядит «панель управления» автопилотом. В нём присутствует огромное число разделов, в том числе Dev Controls, Clip Recording и т.д. Там же можно отслеживать и состояние автопилота во вкладке Autopilot Health.

Напомним, что первая волна доступа к полноценному автономному управлению Tesla прошла в октябре 2020 года. В ближайшее же время, со слов Илона Маска, новая функция станет ещё более широко доступной. Правда, продаваться этот самый доступ будет отдельно и при покупке самого авто, по цене 10 тыс долларов.

Источник: Twitter/greentheonly