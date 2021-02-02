Хакер взломал электронные дорожные знаки, призвав «идиотов» сидеть дома

Хакер взломал электронные дорожные знаки, призвав «идиотов» сидеть дома

Мнение общественности по поводу увиденного разделилось.

Неизвестный хакер взломал цифровые знаки на дорогах города Бертон-апон-Трент. Получив к ним доступ, злоумышленник вывел на них сообщение с призывом возвращаться домой на карантин, пишет Daily Mirror.

«Возвращайтесь домой, идиоты. Нам положено сидеть в карантине» — вот таким, крайне резким тоном, хакер решил обратиться к жителям города. По факту случившегося уже проводится проверка. Для этого объединились совет графства Стаффордшир и государственная дорожная компания Highways England.

Мнение пользователей по поводу случившегося разделилось. Часть из них оскорбилась тем, как именно к ним обратились. Но были и те, кто поддержал неизвестного, отметив, что именно такими (т.е. информативными) и должны быть дорожные знаки в Великобритании.

Тот самый знак и то самое сообщение, из-за которого случился весь сыр-бор

Источник: Daily Mirror