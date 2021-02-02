Хакер взломал электронные дорожные знаки, призвав «идиотов» сидеть дома

Неизвестный хакер взломал цифровые знаки на дорогах города Бертон-апон-Трент. Получив к ним доступ, злоумышленник вывел на них сообщение с призывом возвращаться домой на карантин, пишет Daily Mirror.

«Возвращайтесь домой, идиоты. Нам положено сидеть в карантине» — вот таким, крайне резким тоном, хакер решил обратиться к жителям города. По факту случившегося уже проводится проверка. Для этого объединились совет графства Стаффордшир и государственная дорожная компания Highways England.

Мнение пользователей по поводу случившегося разделилось. Часть из них оскорбилась тем, как именно к ним обратились. Но были и те, кто поддержал неизвестного, отметив, что именно такими (т.е. информативными) и должны быть дорожные знаки в Великобритании.

Источник: Daily Mirror