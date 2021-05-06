Хакер взломал веб-камеру мошенников, пытавшихся вымогать у него деньги

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В сети набирает популярность история YouTube-блогера под ником Scambaiter. Ему удалось взломать компьютер и веб-камеру интернет-мошенников прямо во время разговора с ними.

Сам хакер рассказал, что злоумышленники пытались обмануть его, отправив письмо на электронную письмо. В нём, от имени Amazon, они оповестили блогера о заказе, который тот разумеется не делал.

Для подтверждения верификации, в присланном сообщении есть специальная кнопка. Но на самом деле она ведёт к сбросу пароля пользователя, что даёт мошенникам доступ к его аккаунту.

В конечном итоге, имея на руках личные данные Amazon-аккаунта, злоумышленники уговаривают жертву установить связь через TeamViewer. После этого они заканчивают свою «операцию», получая доступ к банковской карте пользователя.

Но Scambaiter оказался умнее и пока мошенники отыгрывали роль техподдержки, хакер вычислил их IP-адрес и нашёл на их компьютере различные важные данные. В конечном итоге блогер взломал веб-камеру собеседников и вывел изображение с неё на рабочий стол.

В итоге, связавшись с Scambaier по TeamViewer, преступники увидели свои же лица на экране. Они тут же начали паниковать, пытаться позвать коллег и отключить веб-камеру.

На данный момент видео с местью набрало более 15 млн просмотров. Сам блогер всего лишь за месяц смог увеличить число подписчиков с 200 тыс до более 500 тыс человек.

Источник: TJ