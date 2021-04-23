Хакеры использовали Telegram для заражения устройств пользователей трояном

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Специалисты Check Point раскрыли новый метод распространения трояна ToxicEye. Хакеры начали использовать мессенджер Telegram в качестве C&C-сервера для атаки пользователей.

Какие плюсы у новой методики?

Telegram не блокируется антивирусниками, даже корпоративными;

для регистрации необходим лишь номер телефона, что делает заражённые устройства доступными по всему миру;

использование мессенджера Дурова позволяет злоумышленникам оставаться анонимными.

Как именно работает ToxicEye?

Троян похищает и передаёт данные пользователей хакерам. При этом у них есть возможность удалить их после успешной кражи.

А ещё вирус способен завершать процессы, запускать кейлоггер для перехвата вводимых данных и брать контроль над микрофоном и камерой компьютера. Последние две возможности могут быть полезны при записи аудио и видео происходящего вокруг.

Также ToxicEye умеет шифровать файлы для дальнейших требований выкупа.

Как устроена схема атаки?

Злоумышленники создают Telegram-бота. Его встраивают в файл конфигурации RAT перед компиляцией в файл .exe. Полученный исполняемый файл «внедряется» в документ Microsoft Word. После того, как пользователь получает письмо с документом, из него загружается и запускается RAT.

Источник: ZDNet