Хакеры получили доступ к исходникам Cyberpunk 2077 и отменённого прототипа The Witcher 3

Игровая студия CD PROJEKT RED опубликовала в своём Twitter-аккаунте пост. В нём компания рассказала о взломе её внутренних серверов злоумышленниками. В результате атаки, у них на руках оказались исходные коды недавнего Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и прочих проектов студии.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

Как пишет The Verge, польской студии предъявили ультиматум — либо она платит выкуп в течение 48 часов, либо все украденные файлы окажутся в свободном доступе. В их числе оказались не только исходники всем известных игр, но и различная документация, а также файлы отменённого прототипа третьего Ведьмака.

Представители CD PROJEKT RED уже заявили, что данные игроков не стали частью утечки. При этом компания также отказалась идти на поводу хакеров и платить выкуп.

Напомним, что в конце 2020 года волна взломов прокатилась среди разработчиков игр. Жертвами атак стали Capcom и Crytek, разработавшие серию Resident Evil и Crysis соответственно.

Источник: The Verge