Хакеры угрожали американцам, не желающим голосовать за Трампа

Только в отличие от выборов 2016 года, в этот раз речь идёт о специалистах из Ирана. Им приписывают массовую атаку с целью запугать американских граждан.

Накануне выборов, спецслужбы США опубликовали документ. В нём они предупредили о хакерской атаке иранских специалистов, нацеленной на избирателей с демократически политическими взглядами.

Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты будущих жертв, после чего начали отправлять им спам-сообщения. Делали они это с адреса info@officialproudboys.com, который ранее принадлежал неонацистской организации The Proud Boys.

Вы проголосуете за Трампа в день выборов или мы приедем за вами. Поменяйте свою партийную принадлежность на республиканскую, чтобы мы знали, что вы получили наше сообщение и подчинились. Мы будем знать, за какого кандидата вы проголосовали. На вашем месте я бы отнесся к этому серьёзно… удачи.

Отметим, что эксперты называют действия иранских хакеров «профессиональными», но при этом нуждающимися в более чётком представлении, как именно нужно проводить кампанию по дезинформации населения.

Источник: ИТ в Беларуси