Хакеры выставили исходный код Cyberpunk 2077 и The Witcher на аукцион

Хакеры выставили исходный код Cyberpunk 2077 и The Witcher на аукцион

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Также они получили доступ к исходникам внутреннего движка студии — Red Engine.

Вчера в сети появились исходники карточной игры GWENT от польской студии CD PROJEKT RED. А сегодня случилось то, чего кто-то ждал, а кто-то боялся. Злоумышленники начали сливать файлы ААА-тайтлов компании — Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Правда, пока что сами данные не утекли в сеть, но хакеры уже выставили их на аукцион.

Участие в мероприятии могут принять все желающие. Входной депозит составляет 0,1 биткоин (около 340 тыс рублей), а стартовая цена лота — 1 млн долларов. Минимальный шаг в рамках аукциона выставлен в размере 500 тыс долларов. 

The Verge пишет, что условие окончания торгов простое — тот, кто удержит максимальную ставку за лот в течение 48 часов, побеждает и получает в руки все исходники. Также доступ к исходникам можно получить, заплатив за раз 7 млн долларов.

Напомним, что о хакерской атаке на сервера CDPR стало известно 9 февраля 2021 года. Тогда компания опубликовала в своём Twitter-аккаунте пост. Вместе с тем представители компании заявили, что не планируют вести переговоров с хакерами. Последнее и привело к тому, что исходные коды проектов студии начали появляться в сети.

В сеть слили исходный код игры GWENT от создателей Cyberpunk 2077
tproger.ru

Источник: The Verge

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