Хакеры выставили исходный код Cyberpunk 2077 и The Witcher на аукцион

Вчера в сети появились исходники карточной игры GWENT от польской студии CD PROJEKT RED. А сегодня случилось то, чего кто-то ждал, а кто-то боялся. Злоумышленники начали сливать файлы ААА-тайтлов компании — Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Правда, пока что сами данные не утекли в сеть, но хакеры уже выставили их на аукцион.

The Verge пишет, что условие окончания торгов простое — тот, кто удержит максимальную ставку за лот в течение 48 часов, побеждает и получает в руки все исходники. Также доступ к исходникам можно получить, заплатив за раз 7 млн долларов.

Update: a mistake was made. They stated starting bid $1kk. This was assumed as a typo for $1,000. They meant $1,000,000. They are also selling immediately for $7,000,000.

Attached images supplied by @DrFurfagMD pic.twitter.com/JnOcwnGqZk

— vx-underground (@vxunderground) February 10, 2021