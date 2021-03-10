Хакеры взломали около 150 000 камер внутри больниц, тюрем, школ и полицейских участков

Группа хакеров заявила об успешном получении доступа к примерно 150 тыс камерам наблюдения компании Verkada. Её системами пользуются как муниципальные организации (больницы, тюрьмы, школы и т.д), так и крупные компании, в том числе Tesla и сам стартап.

Так, например, злоумышленники смогли получить доступ к данным женской клиники. А учитывая, что многие камеры Verkada используют распознавание лиц для идентификации и категоризации людей на видео, проблема взлома становится ещё более личной для каждого.

Издание Bloomberg пишет, что хакеры предоставили несколько видео, полученных с камер наблюдения. На одном из них восемь медработников госпиталя Halifax Health схватили пациента и приковали его к кровати.

Другое видео было снято на складе Tesla в Шанхае. На нём работники компании занимаются своими делами на сборочной линии. Всего, по словам злоумышленников, они получили доступ к 222 различным камерам автопроизводителя.

Источник: Bloomberg