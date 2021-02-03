Harmony OS 2.0 от Huawei оказалась обычным форком Android 10

Рон Амадео из Ars Technica опубликовал свежий пост, в котором описал опыт тестирования Harmony OS 2.0. В конечном итоге журналист пришёл к выводу, что вместо «замены Android» китайская компания просто создаёт свой форк мобильной операционки Google.

Для того, чтобы протестировать разработку Huawei, Амадео пришлось пройти целый «ритуал». Сначала он отправил копию своего паспорта, персонального ID и данные карты разработчикам. Затем прождал около двух дней, пока переданные им сведения проверят вручную. И только после этого журналисту дали доступ к Harmony OS 2.0.

Хотя как дали… Он не запускал бета-версию операционной системы на каком-то эмуляторе. Вместо этого ОС стримилась к нему в разрешении около 720р, как Stadia стримит игры, а Netflix – сериалы. Т.е. Сама операционка запускалась на неизвестном устройстве в Китае, а Амадео получал лишь картинку с «сервера».

После небольшого тестирования второй версии Harmony OS, журналист пришёл к выводу, что это лишь немного видоизменённый Android 10. Об этом говорят пункты меню, общий стиль оформления и UX-логика, которые очень сильно напоминают разработку Google.

Источник: Ars Technica