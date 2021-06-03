homeOS — новая ОС от Apple, о которой компания «проболталась» накануне WWDC 2021

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Apple опубликовала на своём сайте информацию о поиске iOS-разработчика для работы над Apple Music. Но куда интереснее самой вакансии оказалось то, о чём компания «проболталась» в её тексте.

Так, в исходном сообщении говорилось о том, что будущему работнику придётся разобраться с внутренним устройство iOS, watchOS, tvOS и, что важно, homeOS. Также из описания вакансии следует, что Apple Music появится на новой системе.

На момент написания новости, Apple уже подправила текст о поиске нового сотрудника. В обновлённой версии «homeOS» была заменена на HomePod и tvOS.

Исходя из этого, некоторые наши коллеги предположили, что новая система станет основой для «умных» колонок Apple, сменив используемую ныне модифицированную tvOS.

Скриншот с вырезкой из самой первой «редакции» вакансии можно найти в Twitter-аккаунтах некоторых пользователей.

Отметим, что уже 7 июня стартует конференция для разработчиков, создающих приложения под устройства Apple — WWDC 2021. Вероятно, стоит ждать анонс новой операционной системы именно на этом мероприятии.

Источник: Ars Technica