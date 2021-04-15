Релиз Google Chrome 90: теперь HTTPS стал стандартным протоколом

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Компания Google представила новую версию своего браузера — Chrome 90. Пожалуй, главной «звездой» апдейта стал переход приложения на протокол HTTPS в качестве основного.

Как это работает?

Раньше Google Chrome по умолчанию соединялся с сайтом по HTTP-протоколу. А уже сам сайт решал, переходить на HTTPS-соединение или нет. Теперь же по дефолту используется более защищённый протокол:

Поисковый гигант не стал уточнять, что будет с сайтами, которые не поддерживают HTTPS. Возможно, этот момент будет проверяться на этапе соединения с сервером. И в случае, если поддержки нет, приоритет отдастся незащищённой версии ресурса.

Что нового для разработчиков?

новое значение для CSS-свойства overflow ;

Feature Policy API переименовали в Permissions Policy;

новый способ реализовать и использовать Shadow DOM непосредственно в HTML;

появилась поддержка файлов «только для чтения» в буфере обмена.

С полным списком новых возможностей для девелоперов можно ознакомиться на соответствующей странице.

Какие ещё есть нововведения?

для защиты от NAC-уязвимости, в Chrome 90 отключена поддержка FTP, HTTP и HTTPS соединений с 554-м портом;

появилась поддержка видеокодека AV1;

внедрена функция поиска по открытым вкладкам.

Google Chrome 90 уже доступен в версии для macOS, Windows и Linux. Скачать приложение можно по ссылке.

Источник: Bleeping Computers