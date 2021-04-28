Huawei начала публичное тестирование фирменной «замены Android» — Harmony OS 2.0

Huawei начала публичное тестирование фирменной «замены Android» — Harmony OS 2.0

Новости,
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Общедоступный релиз ожидается до конца мая.

Ряд китайских блогеров из Weibo сообщили о начале публичного бета-теста Harmony OS 2.0. Это мобильная операционная система Huawei, которая должна заменить Android на смартфонах компании.

Пользователи, уже попробовавшие новинку, отмечают плавность анимаций системы. Также, по их словам, Huawei сделала упор на обновлении внешнего вида новой версии Harmony OS. 

Ожидается, что общедоступная версия обновлённой мобильной ОС появится уже 31 мая 2021 года.

Какие смартфоны участвуют в бета-тесте?

  • Huawei P40;
  • Huawei Mate 30;
  • Huawei Mate 40; 
  • Huawei Mate X2;

Если говорить о «не смартфонах», то это планшеты MatePad Pro и телевизоры Huawei Smart Screen S и S Pro.

Как скачать и установить обновление?

Пока что компания сама присылает «приглашения» на тестирование через push-уведомления. Со временем в сети могут появиться инструкции для «ручной» установки.

Источник: Sparrows News

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