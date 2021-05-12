IBM создала ИИ для перевода кода с одного языка программирования на другой

Поделиться

В рамках конференции Think 2021 представители IBM объявили о свежем проекте — IBM CodeNet. Основной для него стал искусственный интеллект (ИИ), способный переводить код с одного языка программирования на другой.

Новая разработка может быть полезна при «переносе» старых legacy-проектов на более свежие рельсы. Например, девелоперы смогут взять устаревший код, часто встречающийся в банковской и государственной сферах, и перевести его на условный Java или Python.

Нам нужен свой ImageNet, который может исследовать инновационные идеи и отражать их в различных алгоритмах, — отметили исследователи. — CodeNet — это, по сути, ImageNet для компьютеров. IBM

В IBM рассказали, что модель обучалась на 14 млн фрагментах кода и 500 млн строк на более чем 50 старых и новых языках. В качестве примера были приведены такие «мамонты» как COBOL и FORTRAN, а также вполне активные варианты — Java, C++ и Python.

И хоть на данный момент нет точной информации о релизе CodeNet, представители IBM уже заявили, что предоставят доступ к проекту всем желающим.

Источник: Engadget