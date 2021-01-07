ICQ, OK Live, МойОфис — в России утвердили список приложений для обязательной предустановки на устройства

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства РФ об утверждении перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены на все новые смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и телевизоры с функцией SMART TV, которые продаются на территории страны.
Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
На мобильные устройства под Android и iOS будут устанавливаться:
- Яндекс.Браузер;
- Яндекс (поисковая система);
- Яндекс.Карты;
- Яндекс.Диск;
- Почта Mail.ru;
- ICQ;
- Голосовой ассистент «Маруся»;
- Новости Mail.ru;
- OK Live;
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- MirPay (только Android);
- Госуслуги;
- МойОфис Документы;
- Kaspersky Internet Security (только Android);
- Applist.ru (программа для доступа к социально значимым интернет-ресурсам, разработанная Минцифры).
На умные телевизоры будут устанавливаться:
- Яндекс (поисковая система);
- Wink (Ростелеком);
- IVI;
- Первый;
- КиноПоиск;
- OKKO;
- More.tv;
- PREMIER;
- Смотрим (ВГТРК);
- НТВ;
- START (Старт.ру).
На компьютеры с Windows будет установлен «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».
Список составляло Минцифры, которое в декабре 2020 года получило от разработчиков более 100 заявок на включение их продуктов в перечень обязательного ПО.