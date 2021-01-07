ICQ, OK Live, МойОфис — в России утвердили список приложений для обязательной предустановки на устройства

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства РФ об утверждении перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены на все новые смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и телевизоры с функцией SMART TV, которые продаются на территории страны.

Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

На мобильные устройства под Android и iOS будут устанавливаться:

Яндекс.Браузер; Яндекс (поисковая система); Яндекс.Карты; Яндекс.Диск; Почта Mail.ru; ICQ; Голосовой ассистент «Маруся»; Новости Mail.ru; OK Live; ВКонтакте; Одноклассники; MirPay (только Android); Госуслуги; МойОфис Документы; Kaspersky Internet Security (только Android); Applist.ru (программа для доступа к социально значимым интернет-ресурсам, разработанная Минцифры).

На умные телевизоры будут устанавливаться:

Яндекс (поисковая система); Wink (Ростелеком); IVI; Первый; КиноПоиск; OKKO; More.tv; PREMIER; Смотрим (ВГТРК); НТВ; START (Старт.ру).

На компьютеры с Windows будет установлен «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Список составляло Минцифры, которое в декабре 2020 года получило от разработчиков более 100 заявок на включение их продуктов в перечень обязательного ПО.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации