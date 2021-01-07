ICQ, OK Live, МойОфис — в России утвердили список приложений для обязательной предустановки на устройства

ICQ, OK Live, МойОфис — в России утвердили список приложений для обязательной предустановки на устройства

16 приложений для смартфонов и планшетов, 11 отечественных сервисов для Smart TV, 1 программа для ноутбуков и ПК с Windows.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства РФ об утверждении перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены на все новые смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и телевизоры с функцией SMART TV, которые продаются на территории страны.

Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

На мобильные устройства под Android и iOS будут устанавливаться:

  1. Яндекс.Браузер;
  2. Яндекс (поисковая система);
  3. Яндекс.Карты;
  4. Яндекс.Диск;
  5. Почта Mail.ru;
  6. ICQ;
  7. Голосовой ассистент «Маруся»;
  8. Новости Mail.ru;
  9. OK Live;
  10. ВКонтакте;
  11. Одноклассники;
  12. MirPay (только Android);
  13. Госуслуги;
  14. МойОфис Документы;
  15. Kaspersky Internet Security (только Android);
  16. Applist.ru (программа для доступа к социально значимым интернет-ресурсам, разработанная Минцифры).

На умные телевизоры будут устанавливаться:

  1. Яндекс (поисковая система);
  2. Wink (Ростелеком);
  3. IVI;
  4. Первый;
  5. КиноПоиск;
  6. OKKO;
  7. More.tv;
  8. PREMIER;
  9. Смотрим (ВГТРК);
  10. НТВ;
  11. START (Старт.ру).

На компьютеры с Windows будет установлен «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Список составляло Минцифры, которое в декабре 2020 года получило от разработчиков более 100 заявок на включение их продуктов в перечень обязательного ПО.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации