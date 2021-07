ИИ-помощник для программистов от Microsoft позволяет обойти лицензию GPL и выдаёт чужие ключи API

Мы уже рассказывали о GitHub Copilot, который помогает программистам писать код. Как оказалось, этот софт позволяет обойти лицензию General Public License (GPL), поскольку цитирует большие куски проектов с открытым кодом.

Copilot не копирует код, а создаёт «производный продукт» — это значит, что проекты, написанные с помощью ИИ от Microsoft, можно распространять под лицензиеями Copyleft или AGPL. То есть изначальная лицензия GPL «вымывается» из ПО.

Есть «фича» и пострашнее. Эксперт в области ИИ Алекса Шампандард обратил внимание, что Copilot тащит в проект действительные API-ключи из открытых репозиториев.

Copilot was trained on "public" repositories, which GitHub knew contain secrets by mistake, with a model that OpenAI knew can memorize things verbatim, without consent and possibly against the terms of the licenses.

Yet the leak is somehow it's the fault of repository owners? 🤔

— Alex J. Champandard (@alexjc) July 5, 2021