Бесплатный ИИ-помощник от Microsoft подсказывает, как лучше писать код. Вот, где его можно протестировать

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Microsoft и OpenAI запустили сервис GitHub Copilot. Это ИИ-инструмент для разработчиков, который подсказывает, как лучше писать код.

Сервис изучает код и комментарии и предлагает программисту функции и целые строки, которые можно добавить. Это ускоряет процесс написания кода.

В основе Copilot лежит нейросетевая система Codex, которую разработали в OpenAI.

Помощник создан на базе GitHub, который с 2018 года Microsoft. Программу обучали на коде из открытых репозиториев.

Обзор Copilot на английском:

Инструмент полностью бесплатный. Он работает в качестве плагина для Microsoft Visual Studio и в GitHub Codespaces через браузер.

Читать о сервисе Copilot подробнее →

Подобный сервис под названием Honeycode в июне 2020 года запустила Amazon.

Источник: cnews.ru