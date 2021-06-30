Бесплатный ИИ-помощник от Microsoft подсказывает, как лучше писать код. Вот, где его можно протестировать

Microsoft и OpenAI запустили сервис GitHub Copilot. Это ИИ-инструмент для разработчиков, который подсказывает, как лучше писать код.
Сервис изучает код и комментарии и предлагает программисту функции и целые строки, которые можно добавить. Это ускоряет процесс написания кода.
В основе Copilot лежит нейросетевая система Codex, которую разработали в OpenAI.
Помощник создан на базе GitHub, который с 2018 года Microsoft. Программу обучали на коде из открытых репозиториев.
Обзор Copilot на английском:
Инструмент полностью бесплатный. Он работает в качестве плагина для Microsoft Visual Studio и в GitHub Codespaces через браузер.
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Подобный сервис под названием Honeycode в июне 2020 года запустила Amazon.
Источник: cnews.ru